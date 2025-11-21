Sostenibilità, cantieri, visioni: grandi opere e urbanistica a "Nel mirino"

Cambieranno il volto della nostra città, la potranno rendere più fruibile ai cittadini, sostenibile dal punto di vista ambientale e magari anche “appetibile” ai turisti che vengono a vedere i monumenti e le bellezze del territorio. Sono le grandi opere, i cantieri in corso d'opera e quelli ancora in fase di progettazione, gli interventi più significativi che determineranno la visione di quella che sarà la Piacenza del futuro.

Si parlerà proprio di questo argomento questa sera a “Nel Mirino”, che torna puntuale come ogni venerdì alle ore 21 su Telelibertà.

Nello studio della conduttrice Nicoletta Bracchi il talk di approfondimento si concentrerà sul cosiddetto Pug, il Piano Urbanistico Generale, che il Comune di Piacenza ha adottato per creare un piano globale di cambiamento della città, per poi addentrarsi nei singoli interventi che riguardano proprio i cantieri e le grandi opere.

Ospiti in studio l'assessora all'urbanistica e alla pianificazione per lo sviluppo urbano sostenibile e senza barriere Adriana Fantini, la consigliera comunale capogruppo della civica di centrodestra Patrizia Barbieri ed Enrico De Benedetti, architetto piacentino che da anni dirige l'area tecnica dell’opera metropolitana di Siena e sovrintende il complesso monumentale del Duomo.