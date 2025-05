Spaccio, estorsioni e usura: 28 indagati

Un giro vorticoso di acquisti di marijuana. Venticinque chili in pochi mesi, la gran parte comprata a credito. L’idea sarebbe stata quella di ripianare i debiti con i ricavati dello spaccio. Un sistema che, alla lunga, non ha retto. E prendere denaro a prestito da altri spacciatori non avrebbe che peggiorato le cose. Così il castello è crollato e per il pusher sono iniziati i guai. Sono cominciate ad arrivare le minacce. Anche di morte. «Rivoglio i miei soldi, te lo giuro ti stacco la testa», gli avrebbe scritto uno dei suoi creditori, che gli aveva prestato 15mila euro pretendendone 10mila d’interessi nel giro di sei mesi.