Spray urticante, bastone e taser in dotazione ai vigili

La polizia locale di Valnure Valchero avrà la possibilità di acquistare e disporre di strumenti di autodifesa in caso di necessità.

Lo stabilisce il nuovo articolo del regolamento del servizio di polizia locale approvato a maggioranza dal consiglio dell'Unione Valnure Valchero riunito nella serata di martedì 29 aprile. Lo ha illustrato il sindaco di Vigolzone, Gianluca Argellati, che nella giunta dell'Unione (costituita dai sindaci di San Giorgio, Podenzano, Vigolzone, Carpaneto e Gropparello) è vicepresidente e assessore alla polizia locale

"Inseriamo il nuovo articolo 46 bis del regolamento adeguandoci alle normative nazionali che prevedono anche per gli agenti di polizia locale la possibilità di dotarsi di strumenti di autodifesa in aggiunta alla strumentazione già in possesso – informa Argellati -. Questi strumenti sono lo spray urticante, un bastone estensibile in materiale plastico (non un manganello e non uno sfollagente) che serve ad allontanare l'aggressore, ed il taser, attrezzature che potranno essere utilizzate solo in caso di aggressione e che non comportano danno – o comportano il danno minore – all'aggressore. Non significa che verranno comprati ed utilizzati. Anche a livello nazionale si è resa necessaria questa normativa perché le aggressioni agli agenti di polizia e alle forze dell'ordine sono ormai quotidiane”.