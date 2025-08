SS Trinità, da domani parcheggio a pagamento

Ieri mattina, appena parcheggiata l’automobile nella parte più alta dell’area di sosta della chiesa della Santissima Trinità, lo sguardo di chi scendeva dalla macchina era rivolto all’insù. Il cartello nuovo di zecca recitava chiaro: l’area di sosta diventa a pagamento; 1,20 euro all’ora, per ventiquattro ore, sette giorni su sette. In altri termini, sempre. Gli stalli sono 35, delimitati da strisce blu appena verniciate, a cui si aggiungono due stalli per la sosta di persone con disabilità e gli altrettanti riservati per i collaboratori della parrocchia. Saranno gestiti da Park&Control, società controllata da Apcoa. C’è anche una data. Un foglietto indica che il pagamento sarà obbligatorio da domani, lunedì 4 agosto.

Dopo anni in cui per molti cittadini il parcheggio nello spazio di proprietà della parrocchia era stato una consuetudine e soprattutto gratuito, arriva ora una svolta. La spiega il parroco della chiesa della Santissima Trinità, don Giuseppe Tosca, che fornisce le due principali ragioni hanno portato all’introduzione del pagamento, in quella, bene ricordarlo, che è un’area privata della parrocchia.