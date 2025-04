Stanza "tecnologica" per rilanciare la montagna

È un team di studentesse del liceo Volta di Castel San Giovanni il vincitore di Innovazione e imprenditorialità, il concorso di idee lanciato in vista della prossima edizione del festival della montagna, Fol in Fest. Alessia Albu, Sara Bololoi, Elena Fugazza, Sophie Sitnikova, studentesse del liceo scienze umane hanno presentato Cloudsphere, una stanza immersiva, in cui, grazie a strumenti tecnologici e informatici, è possibile condividere esperienze interattive. Al concorso sviluppato dall’ufficio orientamento dell’Università Cattolica, hanno partecipato studenti e studentesse dei poli Volta di Castel San Giovanni e Mattei di Fiorenzuola.

Tutti i 16 progetti in gara sono stati passati al vaglio da una commissione di esperti che ne ha selezionati tre, quali migliori idee di startup a servizio della montagna.

Il team di studenti del liceo Volta di Castel San Giovanni che si è aggiudicato il secondo premio con il progetto "Guf dla Tor"

Secondo posto per un altro team di studenti del liceo Volta che ha proposto Guf dla Tor, che consente di andare alla scoperta dei castelli della Val Tidone.

Un terzo team, dell’Istituto tecnico Mattei di Fiorenzuola, ha convinto la commissione giudicatrice proponendo Valtolla Experience, cioè un’app che consente di creare percorsi diversificati per visitare la Valdarda.

Gli studenti dell’Istituto tecnico Mattei di Fiorenzuola che hanno ottenuto il terzo premio con il progetto "Valtolla Experience"

Tutti saranno chiamati a illustrare le loro idee progettuali durante l'edizione 2025 del Fol in Fest. Nel frattempo i tre vincitori si sono aggiudicati i premi di 700, 500 e 300 euro.