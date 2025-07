Stasera a San Giorgio tributo ai Beatles

Lungo fine settimana con tre appuntamenti per il "Val Nure Chero Festival-Schegge di Storia", a cura della cooperativa Fedro.

Questa sera serata dedicata ai Beatles, a San Giorgio: alle 21.30 si esibiranno gli Smallable Ensemble, che porteranno sul palco un omaggio ai "Fab four" e a John Lennon. La band è composta da Alex Gariazzo, Marco “Benz” Gentile, Michele Guaglio e Roberto Bongianino.

Domani alle 21.30 Gene Gnocchi salirà sul palco di Villa Raggio a Pontenure, mentre alle 21.30 a Bettola in piazza Colombo interverrà Giordano Bruno Guerri per parlare del ruolo della storia e di come questa venga raccontata e tramandata ai posteri.

Il progetto Val Nure e Chero Festival è una rassegna culturale inserita nel cartellone estivo della Val Nure organizzato da Fedro Cooperativa con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano e della Regione Emilia-Romagna.