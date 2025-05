Stasera monumenti "in viola" contro la fibromialgia

Luce viola su palazzi e monumenti per «illuminare» la strada della ricerca scientifica e dare speranza a chi soffre di fibromialgia. Questo è lo spirito dell'iniziativa che, come ogni anno, coinvolge Piacenza e tutta l'Italia nella serata di lunedì 12 maggio in occasione Giornata Mondiale della Fibromialgia. Si tratta della ormai consueta campagna di sensibilizzazione del Comitato fibromialgici uniti (Cfu - Italia). Un appello rivolto a enti e istituzioni piacentini, a partire dai Comuni perché accendano la luce viola sui propri palazzi e monumenti.

Già da alcuni anni aderisce la Fondazione di Piacenza e Vigevano illuminando il palazzo XNL.

Su questo fronte l'associazione di volontariato collabora ormai dal 2021 anche con altre istituzioni piacentine, tra cui Comune, Provincia, Pari Opportunità, Ausl di Piacenza, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Piacenza, Coldiretti, Campagna Amica e Coldiretti Donne Impresa..

La sindrome fibromialgica è una malattia detta anche «invisibile» perché viene spesso sottovalutata e non lascia segni esterni visibili anche se provoca dolori cronici e numerosi sintomi collaterali. Un dolore che condiziona emotivamente e fisicamente chi ne è affetto che talvolta rischia persino di non essere compreso neppure dai familiari. Ne soffrono circa 3 milioni di italiani, prevalentemente donne ma non solo. In aumento sono infatti le diagnosi su uomini e bambini in età scolare. Purtroppo mancano farmaci specifici e prassi terapeutiche omogenee come pure esami strumentali per individuarla: la diagnosi viene fatta ad esclusione. Si tratta di una patologia socialmente invalidante riduce la capacità di svolgere come prima tutte le attività quotidiane e di relazione sociale. Questa patologia non è ancora stata inserita nei Lea (Livelli essenziali di assistenza) e non è quindi riconosciuta a livello di Sistema sanitario nazionale. Per ottenere l'inserimento si batte ogni giorno l'associazione Cfu-ltalia Odv.