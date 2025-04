Stelle al merito del Lavoro per otto piacentini, consegna il 1° maggio

Sono otto i piacentini che il 1° maggio, festa del lavoro, riceveranno il riconoscimento di “Maestri del lavoro”, la più alta decorazione concessa dal Presidente della Repubblica ai lavoratori italiani. Si tratta di

Bertuzzi Massimo, Mandelli SrL Piacenza

Carolfi Lorenzo, Workdiamond S.r.L. Caorso PC

Pelagatti Pierpaolo Ditta Severino Ferri S.a.S. Santimento PC

Rai Giovanni CDS S.r.L. Piacenza

Rolleri Giuseppe Irrimec S.r.L. Calendasco PC

Rossi Loris e-distribuzione s.p.a. Piacenza

Vetrucci Anna Maria Edil Luretta S.r.L. Piacenza

Villa Roberto Jobs Automazione S.p.A. Piacenza

La cerimonia si svolgerà il 1° maggio presso il Salone del Podestà di Palazzo Re Enzo P.zza del Nettuno 1/c di Bologna con inizio alle ore 10.30. A Rappresentare Piacenza saranno presenti S.E.Il Prefetto, i sindaci della cittadinanza dei maestri insigniti e gli imprenditori delle loro aziende.

Questa onorificenza esalta l’impegno quotidiano, la perseveranza, il senso del dovere, di dipendenti di aziende pubbliche e private, che si sono particolarmente distinti per singolari meriti di perizia professionale, laboriosità e condotta morale. Tra i requisiti presi in considerazione nella valutazione del candidato sussistono anche le ipotesi che: abbiano, con invenzioni od innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorato l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione; abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro; si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale.