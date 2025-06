Sterpaglie in fiamme nei campi di Fontana Fredda di Cadeo

Con il caldo di questi giorni si susseguono casi di incendi di sterpaglie. L'ultimo in ordine di tempo si è registrato tarda mattinata di lunedì, 30 giugno, i vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola sono intervenuti in un area in aperta campagna vicino a Fontana Fredda di Cadeo. Si tratta di un'area coltivata situata un chilometro a monte dell'abitato, tra i corsi del Chiavenna e del Chero, raggiungibile percorrendo una strada sterrata. L'incendio, esteso per un centinaio di metri quadrati, è stato presto domato e l'area messa in sicurezza.