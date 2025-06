Stipendi in caduta, e lui guadagna il 37% più di lei

Piacenza fa i conti con i bassi salari, come tutto il Paese. Dall'analisi fornita da Guido Caselli, vicesegretario generale di Unioncamere, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori dipendenti a Piacenza negli ultimi dieci anni sono diminuite dell’8 per cento (analogamente all’Italia). «Se vent’anni fa per comperare una Panda servivano sette mesi di stipendio, oggi ne servono dieci».

Guido Caselli

Forte il gap di genere. Un uomo guadagna il 37 per cento in più rispetto a una donna, già all’ingresso sul mercato un ragazzo ha una retribuzione del 21 per cento in più rispetto a una ragazza, forbice che arriva al 46 per cento dopo i 50 anni. Peraltro il 67 per cento delle imprese piacentine - evidenzia Caselli - ha difficoltà a reperire le figure cercate. Va anche detto che nel 2024 Piacenza vanta un alto tasso di occupazione del 72,2 per cento, e rispetto al 2019 ben 266 imprese in più e 14 mila addetti in più (in tutto oggi sono 117mila). Ma è forte la precarizzazione sui contratti stipulati.