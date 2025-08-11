Strada invasa dai pomodori a Gragnanino

Strada invasa dai pomodori. E' accaduto nel tardo pomeriggio di lunedì 11 agosto, attorno alle 18.30, a Gragnanino di Gragnano. Un camion che stava trasportando pomodori ha perso una parte del suo carico dopo l'improvvisa apertura di uno sportello del rimorchio. Subito il conducente si è fermato ed ha rialzato lo sportello. Si sono registrati disagi per la viabilità fino alla rimozione dell'ammasso di pomodori che ingombrava il centro della carreggiata.