Strade e marciapiedi: 1,3 milioni di euro per aggiustare le buche

A guardare la condizione di strade e marciapiedi c’è solo l’imbarazzo della scelta da dove cominciare per sistemare dissesti, buche, rotture. Ma in Albo pretorio è apparsa la conferma che presto ci si metterà mano, anche se non esiste ancora un elenco - a quanto è dato sapere - delle strade e dei marciapiedi interessati. Di fatto l’amministrazione, con una determina dirigenziale approvata nei giorni scorsi, ha dato il via libera al progetto esecutivo e avviata la procedura di gara pubblica per l’affidamento dei lavori di manutenzione 2026-2027 con un investimento complessivo di 1,3 milioni di euro.

La spesa un investimento già inserito nel bilancio comunale del biennio. Di queste risorse , 977.408,88 euro saranno destinati ai lavori veri e propri, mentre la quota restante coprirà Iva, imprevisti e funzioni tecniche. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, nel rispetto del nuovo Codice dei Contratti pubblici. E dunque, gli interventi – programmati dagli uffici tecnici comunali – riguarderanno la riqualificazione e la manutenzione puntuale della viabilità cittadina, con opere di ripristino delle pavimentazioni, sistemazione dei marciapiedi e messa in sicurezza dei percorsi pedonali.