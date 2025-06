Strade sicure e lotta allo spaccio, raffica di controlli disposti dalla prefettura

A maggio nuova raffica di controlli straordinari del territorio. Nel mirino della prefettura di Piacenza soprattutto lo spaccio di stupefacenti, la mala-movida e le violazioni del codice della strada.

Il prefetto Paolo Ponta, d’intesa con le forze di polizia e le forze dell’ordine, supportate dai militari dell’operazione Strade Sicure, ha disposto tredici servizi straordinari.

Nel capoluogo sono state controllate in particolare le zone di viale Sant’Ambrogio, via Negri, Giardini Margherita e Merluzzo, via Panini, via Colombo, via Emilia Pavese, via Boselli, via Diete di Roncaglia, l’area della Stazione Ferroviaria e del centro cittadino.

In provincia, in particolare, i comuni di Castel San Giovanni e Fiorenzuola. Tutto questo mentre continuano i controlli ad esercizi commerciali, bar/tabacchi, sale giochi e slot, con i relativi avventori.

In tutto sono stati effettuati 1.174 controlli nei confronti di persone sottoposte ad obblighi giudiziari, delle quali 572 agli arresti domiciliari, 279 in detenzione domiciliare, 198 con obbligo di dimora e 85 in regime di libertà controllata.

In materia di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, segnalate 25 persone alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti: denunciate 9 persone all’Autorità Giudiziaria ai e sequestrati 158,48 grammi di sostanze stupefacenti.

Il Nucleo operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha effettuato 34 colloqui, emanando 16 provvedimenti sanzionatori e 18 ammonizioni per prima segnalazione.

Con riferimento alle violazioni del Codice della Strada, sono state accertate 316 infrazioni, tra le quali 23 per omessa revisione periodica, 22 per guida in stato di ebbrezza, 18 per superamento limiti di velocità, 8 per guida senza patente, 17 per sorpasso in situazione di pericolo, 8 per omessa precedenza, 12 per mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, 3 per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti. Sono anche state ritirate 40 patenti e 21 carte di circolazione: decurtati 396 punti patente, disposti 20 sequestri e 6 fermi di veicoli, nonché rilevati 86 incidenti.

"Proseguiranno in queste settimane i servizi straordinari delle forze di polizia anche con il coinvolgimento, per controlli congiunti nei rispettivi ambiti di competenza, dei Vigili del Fuoco, dell’Ausl e dell’Ispettorato del Lavoro in tutte le aree attualmente ritenute più sensibili, nonché quelli di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, alla violenza di genere, alle condotte di guida a rischio, alla mala-movida nonché alle varie forme di abusivismo, anche commerciale, al fine di garantire l’ordinata convivenza civile", precisa la prefettura in una nota ufficiale.