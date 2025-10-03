Strisce blu in città: ecco cosa cambia

La giunta di Piacenza si è riunita questa mattina, 3 ottobre, in via straordinaria per approvare una serie di provvedimenti legati alla risoluzione del contratto di concessione con Piacenza Parcheggi, che comprendeva, oltre alla realizzazione del parcheggio interrato di piazza Cittadella, la gestione degli stalli di sosta a pagamento e il servizio di rimozione e depositeria dei veicoli.

In una nota, l'amministrazione fa sapere che con la risoluzione del contratto, il Comune si avvia a tornare fisicamente nella piena disponibilità - oltre che dell’area di cantiere in piazza Cittadella - anche degli impianti e delle attrezzature per la gestione della sosta a pagamento.

È previsto che la riconsegna avvenga in due momenti: il 13 ottobre per quanto riguarda i parcometri e quindi la gestione della sosta a pagamento, e il 5 novembre per il servizio di rimozione e custodia veicoli - prosegue la nota - Il primo servizio, la gestione della sosta, sarà gestito in economia direttamente dal Comune per sette mesi come conseguenza necessitata e transitoria» della risoluzione contrattuale; il secondo, la rimozione, sarà affidato - a seguito di gara - a un gestore specializzato per i prossimi due anni in continuità con la gestione attuale, con le stesse modalità operative e in attuazione del Codice della strada, articolo 159.

Gestione diretta della sosta

Come annunciato dall’amministrazione subito dopo l’atto di risoluzione, l’esigenza primaria, su cui gli uffici hanno lavorato e stanno lavorando in questo delicato periodo di transizione, è quella di garantire continuità a servizi che hanno un impatto diretto sulla vita quotidiana di cittadini e imprese. Motivo per il quale la Giunta si è riunita e ha deliberato l’avvio di una gestione diretta, transitoria e in economia della sosta a pagamento nel territorio comunale per un periodo stimato in circa sette mesi; tale periodo è necessario affinché gli organi comunali competenti decidano le future modalità di gestione. Nel corso di questa fase, il Comune curerà direttamente l’incasso dei proventi derivanti dalle tariffe di sosta di cui una parte sarà utilizzata per coprire i costi di gestione mentre il surplus sarà destinato a interventi di manutenzione delle strade e della segnaletica.

Manutenzione parcometri a ditte esterne

Alcune attività tecniche collegate – come la manutenzione dei parcometri, il loro scassettamento, nonché la riprogrammazione degli stessi dispositivi per l’aggiornamento dei conti correnti e la gestione dei flussi elettronici dei pagamenti – saranno affidate a ditte esterne specializzate, così da assicurare il funzionamento degli impianti fin dal primo giorno di subentro.

Soste, potranno esserci disservizi

«Non sarà un periodo facile - precisa l’amministrazione - e non è da escludere che possano esserci dei disservizi tecnici come non di rado accade nelle fasi di passaggio che spesso richiedono aggiustamenti. In questo caso poi stiamo parlando di un servizio che per 13 anni è stato gestito da una società esterna e che ora, se tutto va come da programma, tornerà direttamente in capo al Comune per i prossimi mesi».

Rimozioni, serve una variazione al bilancio

Per quanto riguarda il servizio di rimozione e depositeria dei veicoli, che non può essere gestito in economia dall’ente, la Giunta ha dato mandato di avviare una gara ad evidenza pubblica. L’affidamento, della durata di 24 mesi, consentirà di garantire il servizio secondo le stesse modalità operative già attive in passato, quindi senza variazioni per i cittadini. L’approvazione di questi atti comporta una variazione al bilancio 2025–2027, necessaria a garantire gli equilibri finanziari e a consentire l’avvio immediato delle procedure. La variazione urgente sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio comunale nei prossimi 60 giorni, come stabilito dalla normativa. L’Amministrazione comunale ribadisce che queste scelte, assunte in via straordinaria e urgente, rispondono all’obiettivo di assicurare la continuità di servizi pubblici essenziali, garantendo al tempo stesso una maggiore sostenibilità nella loro gestione futura.