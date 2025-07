Strisce pedonali sbiadite, le segnalazioni dei cittadini

Da piazza Cavalli alla periferia, le strisce pedonali scolorite restano un problema diffuso a Piacenza. Nonostante gli oltre 120mila euro investiti dal Comune dalla scorsa primavera tra manutenzione ordinaria e straordinaria, molti attraversamenti restano poco visibili. I cittadini parlano di “zebre a pois”, con segnaletica sbiadita che crea disagi alla viabilità e all’immagine della città. Tra le segnalazioni, quella di Franco Tosi, che denuncia la situazione anche in centro: «In piazza Cavalli le strisce sono quasi cancellate». Un altro cittadino, Gianmario Tramelli, segnala la pericolosità dell’incrocio tra via Raineri, Foresti e Boselli.

A rispondere è l’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni, che fa il punto: «Da marzo abbiamo speso 77mila euro per la manutenzione ordinaria, rifacendo 138 attraversamenti pedonali (pari a 2.260 mq) e 66 stalli per disabili. È un lavoro che serve anche per censire la segnaletica, utile per la futura programmazione». Per la manutenzione straordinaria sono stati investiti altri 46mila euro, con 67 attraversamenti nuovi o rifatti su richiesta (1.428 mq) e 4 stalli per disabili. Tra le zone interessate, piazzale Milano, via XXI Aprile, Caorsana, barriera Torino, stazione, viale Malta, via Dante e Beverora. Bongiorni precisa che i lavori orizzontali sono affidati a ditte esterne sotto supervisione comunale, mentre la segnaletica verticale è curata da una squadra interna. «Sappiamo che il lavoro non basta a coprire tutte le esigenze – ammette – ma stiamo procedendo per priorità e in modo razionale».