Studentati, verso quota mille posti letto. Boom di iniziative

Piacenza prova a consolidare sempre più la sua vocazione universitaria e imbocca la strada di un vero salto di scala sul fronte degli alloggi per studenti. A poco più di un anno e mezzo dalla firma del protocollo Atenei “Piacenza Città delle Università” – siglato nel febbraio 2024 alla presenza della ministra Bernini, dell’allora presidente della Regione Stefano Bonaccini e dei rettori degli istituti accademici cittadini – la rete costruita tra Comune, Politecnico, Università Cattolica, Università di Parma e Conservatorio Nicolini sta entrando nel vivo. E uno dei terreni più dinamici è proprio quello degli studentati.

Incrociando la mappatura aggiornata delle residenze esistenti, i nuovi insediamenti in apertura e i progetti in fase di programmazione, Piacenza si avvicina infatti al traguardo, fino a pochi anni fa impensabile, dei mille posti letto complessivi.

Un obiettivo alimentato da investimenti privati e dal contributo determinante del Pnrr – linea Student Housing del Mur. Risorse che consentono oggi alla città di guardare con maggiore solidità ai poco più di duemila studenti fuorisede provenienti da province non limitrofe, compresa la quota in crescita degli internazionali.