Sulla stessa spiaggia per 51 anni: coppia piacentina premiata a Bellaria

«Non scherziamo, il prossimo anno saremo ancora a Bellaria. E, se la salute lo consentirà, anche tra due anni». Sorride così Pietro Contini, 76 anni, piacentino, fedele insieme alla moglie Gabriella Bertuzzi da oltre mezzo secolo a Bellaria-Igea Marina. Dal 1973 non hanno mai saltato un’estate sulla riviera romagnola, tanto che il Comune li ha premiati come “cittadini onorari” per la loro costanza.

«Non me lo aspettavo, il sindaco ci ha fatto una bella sorpresa» racconta Contini, che da giugno a settembre soggiorna vicino ai “Bagni 55”, dove negli anni ha stretto amicizie con villeggianti da tutta Italia e dall’estero. Non certo un abitudinario, è attivo in Auser e Unicef, corre maratone, raccoglie funghi e balla boogie woogie, disciplina in cui ha vinto molte coppe. Con nostalgia ricorda i numerosi locali da ballo di un tempo, ma riconosce i cambiamenti positivi: dal ponte sull’Uso alla futura darsena. Perché tornare sempre a Bellaria? «È a misura d’uomo, tranquilla, con un mare pulitissimo: ci sono ostriche, vongole, persino i delfini».