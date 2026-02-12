Suor Albina, per il compleanno fondi per la clinica della missione
La superiora delle Suore della Provvidenza per l'infanzia abbandonata, con l'associazione "Solo cose belle", ha deciso di festeggiare con una cena benefica il suo genetliaco
Elisabetta Paraboschi
|15 ore fa
Da sinistra, Massimo Fellegara, suor Albina Dal Passo e Paola Scagnelli - © Libertà/Elisabetta Paraboschi
Il prossimo 6 marzo suor Albina Dal Passo, superiora generale delle Suore della Provvidenza per l’infanzia abbandonata, compirà gli anni. Non diremo quanti, perché pur sempre di una signora si tratta, ma per festeggiare il compleanno ha deciso di “farsi” un regalo particolare: una grande cena aperta alla cittadinanza e organizzata dall’associazione “Solo cose belle” con l’obiettivo di raccogliere fondi per una missione che le suore hanno attiva in Etiopia.
L’idea, a dire la verità, è venuta all’organizzazione guidata da Massimo Fellegara e tutti, Suore della Provvidenza comprese, l’hanno accolta con gioia: l’appuntamento sarà giovedì 5 marzo alle 19.30 nel salone di XNL in via Santa Franca 36 (info e prenotazioni: 3345346488): «Uno spazio che la Fondazione di Piacenza e Vigevano ci mette a disposizione e per il quale non ringrazieremo mai abbastanza – sottolinea Eleonora Stavar di “Solo cose belle” – così come un ringraziamento grande va a tutti gli sponsor che contribuiranno alla buona riuscita della serata: tante sono le aziende che ci forniranno le materie prime per l’allestimento della cena, la quale vedrà gli studenti dell’istituto alberghiero del campus Raineri Marcora impegnati nel servizio di sala».
L’obiettivo della serata è benefico: l’intenzione è quella di raccogliere fondi per l’acquisto di un macchinario per la sala radiologica della clinica della missione di Mendida, in Etiopia, dove lo scorso anno sempre grazie alla generosità dei piacentini è arrivata un’ambulanza.
