Tamponamento a catena sulla Provinciale 6 a San Polo: coinvolto anche un bambino
L'incidente, tra quattro automezzi, in prossimità dell'incrocio con la strada comunale per Turro. Sul posto l’ambulanza della Pubblica Assistenza di San Giorgio e i vigili del fuoco di Piacenza
Redazione Online
|2 ore fa
Incidente stradale nel pomeriggio lungo la strada provinciale 6, all’altezza dell'abitato di San Polo, tra la rotonda e l'incrocio con la comunale per Turro. Da una prima ricostruzione si tratterebbe di un tamponamento tra quattro automezzi.
Tra le persone coinvolte risulta esserci anche un bambino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un’ambulanza della Pubblica Assistenza di San Giorgio e i vigili del fuoco di Piacenza.
Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare le condizioni delle persone coinvolte.
Notizia in aggiornamento
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