Tamponamento sull'A1 tra auto della polizia, cinque feriti

Tamponamento a catena sull'autostrada A1 tra quattro auto della questura di Milano di rientro da un servizio di ordine pubblico: la scorta dei tifosi del Milan a Roma per la finale di Coppa Italia tenutasi ieri sera. L'Incidente è avvenuto verso le ore 17,30 al chilometro 80+600 in corsia nord al confine tra le province di parma e di Piacenza, all'altezza di Alseno. Undici i chilometri di coda in corsia nord, in aumento. Cinque chilometri in corsia sud per i curiosi.

Cinque i feriti, per la maggior parte lievi. I due più gravi sono stati trasportati all'ospedale Maggiore di Parma con l'eliambulanza e con il 118 di Fidenza.