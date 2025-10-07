Tamponamento tra camion: A21 chiusa a Caorso
Una donna alla guida di uno dei mezzi pesanti è stata trasportata in urgenza all'ospedale di Cremona. Quintali di pomodori trasportati sono finiti sull'asfalto
Redazione Online
|27 minuti fa
L'autogru dei vigili del fuoco di Piacenza
Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi sull’autostrada A21 all’altezza del casello autostradale di Caorso, in direzione di Piacenza. In seguito al tamponamento tra due camion un’autista è rimasta ferita in modo serio ed è stata trasportata dall’eliambulanza all’ospedale di Cremona. L’autostrada è stata interrotta al traffico per permettere i soccorsi e per ripristinare il passaggio. Sull’asfalto sono caduti quintali di pomodori trasportati da uno dei due camion. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza con una autogru, i vigili del fuoco di Cremona e la Polstrada di Cremona, oltre ai mezzi inviati dal 118.