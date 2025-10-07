Tamponamento tra camion: A21 chiusa a Caorso

Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi sull’autostrada A21 all’altezza del casello autostradale di Caorso, in direzione di Piacenza. In seguito al tamponamento tra due camion un’autista è rimasta ferita in modo serio ed è stata trasportata dall’eliambulanza all’ospedale di Cremona. L’autostrada è stata interrotta al traffico per permettere i soccorsi e per ripristinare il passaggio. Sull’asfalto sono caduti quintali di pomodori trasportati da uno dei due camion. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Piacenza con una autogru, i vigili del fuoco di Cremona e la Polstrada di Cremona, oltre ai mezzi inviati dal 118.