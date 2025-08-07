Tangenziale, via i lavori per le nuove rotonde all'uscita Farnesiana

In vista della chiusura per lavori del ponte sul Nure, si pensa a mettere in sicurezza i percorsi alternativi. Ecco perché si è deciso di intervenire alle uscite della tangenziale all’altezza della Farnesiana e della Provinciale 6 di Carpaneto. Si tratta di una doppia intersezione stradale da sempre ritenuta critica sotto il profilo della sicurezza.

«L’ipotesi iniziale - spiega il vicesindaco Matteo Bongiorni - è stata quella di chiudere completamente le rampe di svolta a sinistra all’uscita dalla tangenziale, le più rischiose, il che avrebbe però depotenziato l’efficacia di un’arteria stradale fondamentale. Per questo, come Comune di Piacenza, in accordo con la Provincia, abbiamo richiesto ad Anas la realizzazione di due rotatorie provvisorie, per una migliore gestione delle intersezioni che favorisca un sensibile incremento della sicurezza stradale, prima ancora di essere funzionale a garantire la fluidità del traffico».

In queste settimane l’impegno congiunto degli Uffici Tecnici dei diversi enti «ha prodotto - rimarca Bongiorni - una collaborazione decisamente positiva ed efficiente, che ha permesso l’inizio dei lavori in tempi strettissimi.

