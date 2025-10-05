Tazzina del caffè sempre più salata: in quattro anni +14,8%

Il fenomeno del caro-tazzina prosegue anche nel 2025. Secondo lo studio pubblicato da Assoutenti e Centro di formazione e ricerca consumi, il prezzo medio di una tazzina di caffè espresso al bar a Piacenza, nel 2025, è di 1,24 euro, in aumento rispetto agli 1,08 euro del 2021, con un incremento del 14,8% in quattro anni. Un andamento che gli specialisti del settore giudicano ancora più importante arrivando a salire sino a 1,33 euro con una percentuale di incremento del 23,1%. Secondo lo studio presentato in occasione della Giornata Internazionale del Caffè (1° ottobre), emerge come la tazzina di espresso continui a subire oscillazioni, al punto che il prezzo nelle grandi città è passato da una media di 1,04 euro del 2021 a una media di 1,25 euro di agosto 2025, con un aumento del 20,6% in quattro anni – spiega il Crc –. Listini tuttavia estremamente diversificati sul territorio: in quattro province il prezzo del caffè supera la soglia di 1,4 euro. Bolzano si conferma la città col caffè più costoso, con un prezzo medio di 1,47 euro, seguita da Ferrara con 1,43 euro, Padova con 1,41 euro e Belluno con 1,40 euro. In altre 17 province la spesa è superiore a 1,3 euro a tazzina.