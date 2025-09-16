Teatro e basket insieme "Obiettivo avvicinare la cultura e lo sport"

Una nuova strada è stata aperta e promette di unire due palcoscenici che solo in apparenza paiono distanti. Il protocollo d’intesa firmato da Bakery Basket e Teatro Gioco Vita, per usare le parole dell’assessore alla Cultura, Christian Fiazza, è un documento di collaborazione che «erode un pregiudizio», quello che sport e cultura debbano muoversi su binari paralleli destinati a non incontrarsi mai. Tutt’altro. «In realtà - dice infatti Jacopo Maj, vicepresidente e co-direttore artistico di Teatro Gioco Vita - non è retorica dire che sport e teatro hanno cose in comune: elementi solidi come l’aspetto pedagogico, sociale, formativo e introspettivo».

A scardinare i pregiudizi si comincerà già domani alle 19 al Teatro Filodrammatici, dove sarà presentata la squadra della Bakery Basket che partecipa al campionato di Serie B nazionale e il Piacenza Basket Club che scende in campo nel campionato di Serie C, nonché tutto il settore giovanile “Piacenza Young”, circa 250 atleti dai 13 ai 20 anni. «La nostra società sportiva spinge verso una completa formazione della persona - afferma Caterina Zanardi, presidente di Bakery Basket - non soltanto dell’atleta». Mentre Paolo Zanchin, presidente del Piacenza Basket Club, sottolinea «il percorso ambizioso, che mira a far crescere sportivamente e culturalmente le persone».

Obiettivi chiari da entrambe le parti: ovvero avvicinare a grandi passi il mondo della cultura e quello dello sport, dimostrando come una sinergia fra due mondi all’apparenza lontani possa diventare realtà. Non solo un accordo in termini progettuali e artistici per realizzare attività comuni di carattere culturale e educativo, ma anche momenti di condivisione fra la comunità teatrale e quella sportiva, oltre all’attivazione di percorsi didattici e laboratoriali che coinvolgano studenti e giovani in iniziative legate sia al teatro sia allo sport. Fra i diversi punti della collaborazione, gli abbonati di Bakery Piacenza potranno usufruire di convenzioni dedicate presso il Teatro, con un’attenzione particolare alle famiglie, e viceversa; mentre dall’altra parte Teatro Gioco Vita, di cui alla firma del protocollo era presente anche il direttore Diego Maj, diventa a tutti gli effetti partner della società biancorossa. In futuro sono previste convenzioni dedicate alle famiglie e agli abbonati della società sportiva, una collaborazione progettuale per svolgere attività comuni, l’attivazione di percorsi didattici per coinvolgere giovani cestisti.

In sintesi, la strada è stata appena aperta, le basi gettate: il futuro è tutto da scrivere. Della contaminazione dei due linguaggi, diversi ma anche affini, si dice soddisfatto l’assessore allo Sport, Mario Dadati. «È la prima volta che a Piacenza si struttura un progetto di questo tipo - dice - dovrebbe diventare un modello. Sono convinto che entrambe le realtà avranno ricadute positive».