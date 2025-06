Teatro e solidarietà, spettacolo del del Comic club per il team GensVolta

Venerdì 13 giugno, al cinema Moderno di Castelsangiovanni gli attori del Comic club si esibiranno per i liceali del Volta. La compagnia teatrale diretta da Graziano Arlenghi alle 21 porterà in scena "Tutto quanto fa spettacolo". Due ore di comicità assicurata allo scopo di raccogliere fondi per il team GensVolta che a fine mese volerà in Florida a rappresentare l’Italia ai campionati internazionali di robotica.

Lo spettacolo, con ingresso a offerta, viene organizzato dal Comic Club insieme a cinema teatro Moderno, Rotary Valtidone e amministrazione comunale. Poco prima dello spettacolo il team presenterà dal palco del Moderno la “boa gentile” con cui i ragazzi e le ragazze del liceo hanno vinto la qualificazione alle finali internazionali.

Le offerte serviranno a pagare le spese di viaggio. A tale proposito nelle scorse settimane è stata attivata una vera e propria catena di solidarietà.