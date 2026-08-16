Temporali, grandine e vento: allerta gialla per domani su tutto il Piacentino

Il tempo torna a farsi instabile anche nel Piacentino. Per domani, lunedì 17 agosto, La Regione Emilia Romagna ha diramato un’allerta gialla per temporali che interessa l’intero territorio provinciale, dalla montagna alla pianura. Il provvedimento, trasmesso dalla Prefettura di Piacenza, sarà valido per l'intera giornata. Nella mappa dell’allerta risultano infatti indicate di colore giallo per temporali tutte le zone che comprendono il Piacentino: G1, G2, H1 e H2, corrispondenti rispettivamente a montagna, alta collina, bassa collina e pianura piacentino-parmense.

Già nella giornata di oggi, domenica 16 agosto, non è comunque esclusa la possibilità di temporali, soprattutto sui rilievi, nonostante per il Piacentino il bollettino odierno mantenga il codice verde e non segnali fenomeni significativi ai fini dell’allertamento. I rovesci potranno essere localmente anche di forte intensità e sono indicati come più probabili sulla fascia appenninica centro-occidentale, quindi anche sulle aree montane del Piacentino. Le precipitazioni potrebbero provocare occasionali fenomeni franosi, ruscellamenti e innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua minori.

Il quadro, come si diceva, è destinato a peggiorare domani. Secondo l’allerta meteo-idrogeologica-idraulica numero 091/2026, sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni saranno più probabili dal primo pomeriggio sui rilievi, per poi progredire verso la pianura.

Particolare attenzione viene richiamata per le precipitazioni, che potranno determinare fenomeni franosi, ruscellamenti, rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori e allagamenti nelle aree urbane. Ai temporali potranno inoltre essere associate grandine e forti raffiche di vento.

Per il Piacentino, dunque, la fase da tenere maggiormente sotto osservazione sarà quella compresa tra il pomeriggio e la serata di lunedì.