Tenta il furto su un’auto, lo ferma un agente fuori servizio. Controlli e due espulsioni

Proseguono i controlli settimanali e straordinari della Polizia di Stato nelle zone della movida e nei punti più sensibili di Piacenza. Nel corso dell’ultima settimana, su disposizione del questore, sono state impegnate pattuglie della Questura insieme al Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia. Le verifiche hanno interessato, tra le altre, le zone di via Alberoni, Largo Erfurt, Pubblico Passeggio, stazione, autostazione, piazzale Roma, piazza Cavalli e centro storico. Complessivamente sono state identificate 66 persone, 23 delle quali con precedenti di polizia, e controllati 30 veicoli.

Uno degli interventi più significativi risale a venerdì 14 agosto, quando una segnalazione alla sala operativa ha fatto intervenire gli equipaggi in viale Palmerio, dove due uomini avrebbero tentato di sottrarre alcuni oggetti dall’auto della compagna del richiedente. Quest’ultimo, agente della Polizia di Stato libero dal servizio, è riuscito a fermare uno dei due.

Si tratta di un 42enne italiano, con precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, che è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato in concorso. Nei suoi confronti è stato inoltre disposto il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Piacenza per tre anni.

Durante i controlli in Largo Erfurt, invece, sono stati individuati due cittadini marocchini di 49 e 27 anni, risultati irregolari. Per entrambi è stato emesso un provvedimento di espulsione con l’ordine di lasciare il territorio entro sette giorni. Il 27enne è stato inoltre denunciato perché, secondo quanto riferisce la Questura, non aveva ottemperato a un precedente provvedimento di espulsione.