Terremoto in Venezuela, la Caritas si mobilita per raccogliere aiuti

Anche la diocesi di Piacenza-Bobbio, in sintonia con la Chiesa italiana, esprime vicinanza alla popolazione del Venezuela colpita da violente scosse di terremoto che hanno provocato vittime, feriti, distruzione e paura, in particolare nello Stato di La Guaira e nella regione centrale del Paese.

In un messaggio inviato a mons. Jesús Andoni González de Zárate Salas, arcivescovo di Valencia e presidente della Conferenza episcopale venezuelana, il cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, rinnova la solidarietà alla Chiesa venezuelana e alle comunità parrocchiali e religiose impegnate accanto alla popolazione: «ogni sofferenza, soprattutto quella dei più poveri e fragili, - sono le sue parole - riguarda tutti e chiede a tutti responsabilità, solidarietà, cura».

Per far fronte all’emergenza, la Presidenza della CEI ha disposto un primo stanziamento di 500mila euro dai fondi dell’8xmille che i cittadini destinano alla Chiesa cattolica: le risorse saranno utilizzate per gli interventi di soccorso immediati, coordinati da Caritas Italiana che, fin dal primo momento, è in contatto diretto con Caritas Venezuela e con la rete internazionale della Caritas.

Cosa serve

Particolare attenzione, fa sapere Caritas, è rivolta alle famiglie più fragili, ai quartieri meno visibili e alle persone accolte nelle piazze e nei rifugi temporanei. Le priorità riguardano acqua potabile, alimenti, medicinali, kit igienici e accompagnamento delle persone rimaste senza casa o in condizioni di forte precarietà. Intanto, sottolinea Caritas Italiana rilanciando l’appello di Caritas Venezuela, è importante convogliare la solidarietà attraverso canali coordinati e sicuri, evitando iniziative isolate che potrebbero risultare inefficaci o rischiose. Si sconsigliano inoltre raccolte di beni materiali in Italia.

Come contribuire

È possibile inviare il proprio contributo attraverso la Caritas diocesana di Piacenza-Bobbio utilizzando il codice Iban IT61A0515612600CC0000032157 intestato a Fondazione Caritas diocesana - causale: Terremoto Venezuela.