“Tigrai”, degrado quotidiano: "Nessuno fa la differenziata"

Via Trebbia, angolo via XXI Aprile: rifiuti a terra, odori nauseanti e animali che rovistano tra i sacchi. È il degrado quotidiano davanti al complesso popolare “Tigrai”, dove, nonostante la presenza di cassonetti, i sacchi vengono abbandonati ovunque. "Nessuno fa la differenziata – denuncia il residente Federico Rivoli – e Iren non ritira i rifiuti fuori dai contenitori. Il caldo peggiora la situazione, è diventata una latrina".

In una mail inviata al Comune, Rivoli chiede un intervento urgente. "Serve educazione ambientale, così non si può vivere". Anche Cristian Favari, amministratore del condominio situato di fronte al "Tigrai", segnala il problema: "Ho scritto a Iren e alle autorità, ma senza risposta. I residenti hanno l'immondizia davanti alle finestre: serve un intervento”.

Un caso che richiama un’altra emergenza, quella di via Roma, dove la situazione non è migliore. Qui, invece, a sollevare il problema è il consigliere comunale Massimo Trespidi, dopo un sopralluogo. "Nelle sere prima della raccolta – dichiara – i marciapiedi si trasformano in una distesa di sacchi neri, senza criterio. È una vergogna, e il Comune resta a guardare".