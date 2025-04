Tra buche, marciapiedi e sicurezza, ripartono i Caffè con Katia

È ripartito nella mattinata di mercoledì 9 aprile il ciclo di incontri "Caffè con Katia", con la sindaca Tarasconi che ha scelto il bar Madison, tra Belvedere e Infrangibile, per ascoltare di persona le segnalazioni dei cittadini. In tanti l’hanno accolta con confidenza: "Ti ricordi di me?", "Ti facevo i gelati da piccola", "Sei più bella che sul giornale".

Tra un caffè e una battuta, arrivano i problemi veri: buche, marciapiedi rotti, strisce pedonali mancanti, piante da potare e aiuole da sistemare. In via Schiavi, uno specchio e una svolta a sinistra da mettere in sicurezza; in via Mascagni, una signora si dice finalmente contenta per la buca tappata; in via Broni si segnala un cordolo rotto sul marciapiede; in via Morigi servono le strisce pedonali. "Per il resto qui non abbiamo problemi", commenta il barista, che conferma anche l’entusiasmo per il piano di recupero della vicina ex Manifattura Trabacchi, pronto a portare nuova vitalità al quartiere. In via Morigi si segnalano degrado, topi e disagi allo sgambamento cani: "Arriviamo", rassicura la sindaca. Qualcuno chiede più alberi, ma con attenzione: "Non quelli che sollevano i marciapiedi", risponde lei.

Tarasconi si sposta da un tavolino all’altro per ascoltare tutti, come in un’udienza. C’è chi chiede un selfie, chi le regala un uovo di Pasqua. Con lei anche l’assessore Mario Dadati. L’obiettivo è replicare l’iniziativa ogni due settimane. La metà del mandato è superata: da ora, ogni promessa conta ancora di più.