Tra castagne e dame, San Martino veste a festa il centro

Ormai è una tradizione che si ripete ogni anno e alla quale i piacentini non vogliono rinunciare. L'Estate di San Martino ha fatto centro ancora una volta, trasformando per un'intera domenica il cuore di Piacenza in una grande festa all'insegna di commercio, artigianato, rievocazioni storiche e solidarietà.

Piazza Duomo e le vie circostanti hanno ospitato gli artigiani con i loro manufatti e i giochi di una volta. Non è mancato lo spazio dedicato alla beneficenza, con gli stand a sostegno di Casa di Iris, Assofa e dell'associazione “Le mani delle donne”, oltre alla Pro Loco di San Pietro in Cerro, che ha animato la giornata con una castagnata.

Caldarroste anche in largo Battisti, dove la Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza ha offerto controlli gratuiti della pressione arteriosa, palloncini e truccabimbi per i più piccoli.

Piazza Cavalli, via Legnano e buona parte di via Cavour sono invece state animate dalle bancarelle dei Mercanti di Qualità, richiamando numerosi visitatori a caccia di occasioni e curiosità.

A chiudere la giornata, nel pomeriggio, la suggestiva parata storica delle Dame Viscontee, che ha dato appuntamento a tutti al 2027.