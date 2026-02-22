Tra gli slogan inaugurata la sede di Forza Nuova

Gli slogan militareschi all’ingresso invitano a scendere in campo per difendere la propria città, i libri sul fascismo e il calendario del duce all’ingresso rievocano gli idoli intramontabili a queste latitudini. L’immancabile bandiera nera sul palco ricorda infine che anche l’estetica è politica. La nuova sede di Forza Nuova in via Atleti Azzurri d’Italia è stata presentata al pubblico ieri pomeriggio, alla presenza di una trentina di militanti e del leader nazionale Roberto Fiore, reduce da una condanna a otto anni per l’assalto alla Cgil di Roma del 2021, condanna contro cui è stato presentato ricorso. Presente anche il vicesegretario nazionale Luca Castellini.

Sul palco, assieme a loro, anche Maurizio Callegari, coordinatore provinciale: «Faremo iniziative di solidarietà per le persone italiane in difficoltà e stiamo dialogando con la Soprintendenza per evitare che edifici storici del Ventennio finiscano nel degrado». Al termine dell’incontro, contestazione di un piccolo gruppo di militanti Antifa che hanno intonato “Bella Ciao” al passaggio dei forzanuovisti.

L’apertura della nuova sede di Forza Nuova scuote anche il centrosinistra e il mondo dell’associazionismo. Alle prese di posizione di Anpi, Rifondazione e Alternativa per Piacenza, si sono uniti anche il Pd, Le donne in nero e Arci: «Questo presidio - dicono - è inaccettabile per la città».