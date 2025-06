Trattore a fuoco nei campi coltivati vicino a Quarto

Un trattore è finito divorato dalle fiamme a Quarto di Gossolengo, ma i vigili del fuoco sono intervenuti in tempo per impedire che il rogo si diffondesse. L'incendio è avvenuto nella serata di domenica, 29 giugno, attorno alle 20.30 in aperta campagna in località Partitore, lungo la Strada Regina.

Il mezzo agricolo che si è incendiato era fermo accanto a un laghetto. In quel momento una pompa ad esso collegata stava aspirando acqua da irrigazione da un laghetto. Per cause in corso d'accertamento il trattore ha preso improvvisamente fuoco.

I pompieri al lavoro a Quarto di Gossolengo - © Vigili del fuoco

Il proprietario, che per fortuna non si trovava a bordo, ha visto le fiamme dato subito l'allarme. Intanto una colonna di fumo si è formata in cielo ed è stata notata anche a distanza.

I vigili del fuoco, subito intervenuti con più mezzi giunti dal comando di Piacenza, sono riusciti subito a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza il mezzo. In questo modo hanno scongiurato in tempo il rischio che il fuoco si diffondesse nei dintorni e incendiasse delle vicine sterpaglie. Sul posto ha operato una squadra con autobotte, autopompa serbatoio e campagnola.