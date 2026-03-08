Travo, la strada Quadrelli-Denavolo chiusa per lavori fino a venerdì
Lo stop si rende necessario per eseguire un intervento di potenziamento dell'acquedotto, ma il passaggio pedonale sarà garantito. Previsto un percorso alternativo: dalla Statale 45 si potrà imboccare la via per Coni, poco più a valle di Casino Agnelli
Cristian Brusamonti
|24 minuti fa
L'imbocco della strada per Denavolo
Chiude dalla mattina di lunedì 9 marzo per quattro giorni la strada comunale che collega Quadrelli a Denavolo, nel comune di Travo, per consentire il potenziamento della rete acquedottistica. Il passaggio pedonale resterà comunque sempre consentito.
La chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta scattano alle 7 di lunedì lungo il primo tratto, a partire dall’incrocio con la Statale 45 a Quadrelli. Lo scavo interesserà l’intera carreggiata fino a una profondità di un metro e mezzo, con riapertura prevista per le 18 di venerdì 13 marzo.
Per raggiungere Denavolo e i piccoli centri del versante è disponibile una strada alternativa: dalla Statale 45 si potrà imboccare la via per Coni, poco più a valle di Casino Agnelli. La strada, parzialmente sistemata, è percorribile anche dai mezzi di soccorso grazie alla collaborazione dei privati che hanno concesso il passaggio sui loro terreni vicino al cimitero. La planimetria completa è allegata all’ordinanza comunale e si può vedere cliccando QUI.