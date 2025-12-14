Travo, oltre 3.300 servizi della Pubblica nel 2025 e ora arriva una nuova ambulanza

Mattinata intensa per la Pubblica Assistenza Valtrebbia di Travo. Domenica 14 dicembre si è svolta l’assemblea dei soci, seguita a mezzogiorno dall’inaugurazione di una nuova ambulanza, alla presenza della cittadinanza, della sindaca Roberta Valla, del consigliere regionale Lodovico Albasi, del parroco don Omar e delle rappresentanze degli Alpini di Travo e di Perino.

Nel corso dell’assemblea, il presidente Giancarlo Battini ha tracciato il bilancio dell’attività 2025, ricordando con commozione i difficili mesi finali del 2024 segnati dalla scomparsa dell’allora presidente Fiorenzo Bonetti e del consigliere Mino Ponzini. Battini ha sottolineato la forza morale e la determinazione dei volontari, capaci di reagire a un momento di grande dolore e difficoltà.

Durante l’incontro è stata annunciata anche l’istituzione di una borsa di studio intitolata alla memoria di Fiorenzo Bonetti. A partire dal 2026 sarà assegnata a uno studente delle scuole superiori o universitario impegnato nel volontariato presso la Pubblica Assistenza di Travo. Presenti in assemblea la vedova e il figlio di Bonetti, che hanno spiegato come l’iniziativa voglia mantenere vivo il ricordo di una figura profondamente legata all’associazione e al territorio.

I numeri del 2025 testimoniano un’attività in costante crescita: oltre 260mila chilometri percorsi e più di 3.300 servizi effettuati tra emergenze 118, trasporti inter-ospedalieri, dialisi e accompagnamenti sanitari per persone fragili, grazie a una flotta di otto mezzi. Nell’ultimo anno sono entrati anche 15 nuovi volontari, che hanno recentemente concluso il percorso formativo. Proprio l’aumento delle richieste ha reso necessario l’acquisto della nuova ambulanza.

L’inaugurazione si è svolta nel piazzale della sede. La sindaca Valla ha ribadito il ruolo fondamentale della Pubblica Assistenza per la comunità travese, mentre Albasi ha sottolineato il forte impegno della Regione a sostegno del volontariato. Battini ha concluso evidenziando il valore morale dell’investimento: un’ambulanza interamente destinata ai servizi per la popolazione fragile del territorio.