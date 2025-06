Travolge motociclista e fugge: denunciato pirata della strada

Un 35enne piacentino è stato denunciato per fuga dopo incidente, omissione di soccorso e lesioni gravissime dopo aver investito uno scooter nella tarda serata del 14 giugno in via Rigolli, a Piacenza.

L’uomo era alla guida di una Fiat 500 intestata a una persona deceduta. Dopo l’impatto, è fuggito, abbandonando l’auto in un parcheggio nel quartiere Farnesiana, nel tentativo di far perdere le proprie tracce. La polizia locale, intervenuta sul posto, ha rintracciato il veicolo intorno alle 3 di notte e, con un’indagine meticolosa, è riuscita a risalire al conducente. Davanti agli agenti, il 35enne avrebbe sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità.

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista - un 29enne di origine marocchina - stava percorrendo via Rigolli provenendo da via Boselli, in direzione della Farnesiana, quando la Fiat 500, proveniente dalla direzione opposta, avrebbe svoltato all’improvviso, tagliandogli la strada e rendendo inevitabile l’impatto, che ha fatto finire lo scooter contro un'altra vettura.

Il motociclista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Parma, dove si trova ricoverato in gravissime condizioni.