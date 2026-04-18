Sabato nero sulle due ruote in Alta Val Trebbia: feriti due motociclisti e un ciclista

La giornata di sabato 18 aprile è stata segnata da diversi incidenti sulle due ruote in Alta Val Trebbia, dove si contano tre episodi nel giro di poche ore, con il coinvolgimento di due motociclisti e un ciclista, tutti finiti in ospedale.

L’episodio più grave si è verificato nel pomeriggio, intorno alle 15.40, lungo la Statale 45 nei pressi di Marsaglia, comune di Cortebrugnatella, in prossimità della casa cantoniera. Nell'incidente sono rimasti coinvolti due motociclisti, uno dei quali è rimasto seriamente ferito. L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in eliambulanza all’ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono serie, ma non si trova in pericolo di vita. Sul posto oltre alle forze dell'ordine è intervenuto anche il carro attrezzi della carrozzeria Artevi per la rimozione dei mezzi.

Sempre nel pomeriggio, intorno alle 17.40, un secondo incidente ha coinvolto un motociclista lungo strada Ca’ Borelli, nel territorio comunale di Bobbio, in località La Cascina. L’uomo ha riportato la frattura di un femore. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Pubblica assistenza di Travo e l’eliambulanza partita da Parma.

In mattinata, poco prima delle 10, un ciclista di 59 anni è rimasto invece ferito lungo la Statale 45 tra Ottone e Valsigiara, cadendo a terra dopo lo scoppio di uno pneumatico della bicicletta. Anche in questo caso è stato necessario il trasporto all’ospedale di Piacenza.

A questi episodi si aggiunge un ulteriore incidente su due ruote avvenuto in città. Sempre intorno alle 10, in via Beati a Piacenza, una ragazza di 20 anni in bicicletta è stata investita da un’auto. La giovane è stata soccorsa dal 118 e accompagnata in ospedale: le sue condizioni sono serie, ma non è in pericolo di vita.