Alimentazione e infiammazione: appuntamento con “Gusta la prevenzione”

Prosegue il ciclo di incontri dedicati alla prevenzione attraverso corretti stili di vita promosso dalla Breast Unit dell’Azienda Usl di Piacenza. Domani, martedì 14 aprile, alle 18, a Campagna Amica Piacenza (strada Farnesiana 17) è in programma il secondo appuntamento di Gusta la prevenzione – La salute è nel piatto, l’iniziativa che unisce informazione scientifica ed esperienza pratica per aiutare le persone a prendersi cura della propria salute a partire dall’alimentazione.

Al centro dell’incontro il tema «Alimentazione e infiammazione. Esiste davvero una dieta antinfiammatoria?», una domanda sempre più diffusa sulla quale i professionisti proporranno un approfondimento basato su evidenze scientifiche, offrendo strumenti concreti e indicazioni utili per la vita quotidiana.

Come nelle precedenti edizioni, l’appuntamento prevede un format dinamico che alterna momenti di confronto a una dimostrazione pratica in cucina. Sarà realizzato un piatto a base di pesce azzurro con ratatouille di verdure di stagione e pane integrale all’olio extravergine, per mostrare come scelte semplici e accessibili possano contribuire al benessere generale e alla prevenzione delle principali patologie.

All’incontro intervengono Dante Palli, direttore della Breast Unit, Jessica Rolla, medico specialista in Scienze dell’alimentazione, e la dietista Elisa Carrai, con la partecipazione della chef e maestra di cucina Caterina Petrosino.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Coldiretti Piacenza, Donne Coldiretti e l’associazione Armonia, a conferma dell’importanza di un lavoro di rete tra professionisti sanitari, realtà del territorio e comunità per promuovere salute e consapevolezza.

«Questi incontri – evidenzia il dottor Palli – si inseriscono nelle attività di promozione della salute della Breast Unit. Il nostro obiettivo è rendere sempre più accessibili i temi della prevenzione, traducendo le indicazioni scientifiche in comportamenti concreti e sostenibili».