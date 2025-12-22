Tre nuovi nati e un diciottenne: la festa della comunità di Piozzano

Piozzano ha festeggiato i suoi tre piccoli gioielli. Tre nuovi nati, venuti al mondo nel 2026. Alle loro famiglie, e a un neodiciottenne, è stato dedicato un piccolo momento celebrativo nel salone parrocchiale.

Le tre famiglie di Leonardo Andronic, Ginevra Catapano e Caterina Corobciuc Boglioli sono state omaggiate, dal sindaco Carlo Brigati e dalla vice Antonella Lascani, di una bavaglia ricamata a mano. Un piccolo dono, tanto più prezioso perché confezionato dalle mani di un’artigiana locale.

Davide Bongiorni è invece il solo che nel corso dell’anno ha tagliato il traguardo dei diciotto anni. Per lui il dono è stata una costituzione.