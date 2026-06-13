Tre schianti in moto in poche ore, l’ultimo blocca anche l’ambulanza con i feriti del precedente incidente

È il terzo incidente che vede coinvolta una moto nel Piacentino nel giro di poche ore quello avvenuto attorno alle 17 in via Manfredi, a Piacenza. Lo schianto, tra un'auto e una due ruote all’altezza del civico 90, nella zona dell’autoscuola, ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità, bloccando a lungo il traffico.

E tra i veicoli rimasti intrappolati in coda c’era, ironia della sorte, proprio l’ambulanza che stava trasportando una madre e il suo bambino, coinvolti nel precedente incidente avvenuto poco prima a Cernusca di Travo: stavano percorrendo la Statale 45 in direzione Piacenza a bordo di una Fiat 500, quando la loro auto - con a bordo anche il loro cane - è stata urtata frontalmente da una moto che stava risalendo la valle.