Tre schianti in moto in poche ore, l’ultimo blocca anche l’ambulanza con i feriti del precedente incidente
Lo scontro tra auto e motocicletta nel pomeriggio in via Manfredi a Piacenza ha paralizzato il traffico. Bloccato in coda anche il mezzo di soccorso a bordo del quale si trovavano una madre e un bambino coinvolti in un altro schianto, avvenuto sulla Ss 45 a Cernusca
Redazione Online
|2 ore fa
È il terzo incidente che vede coinvolta una moto nel Piacentino nel giro di poche ore quello avvenuto attorno alle 17 in via Manfredi, a Piacenza. Lo schianto, tra un'auto e una due ruote all’altezza del civico 90, nella zona dell’autoscuola, ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità, bloccando a lungo il traffico.
E tra i veicoli rimasti intrappolati in coda c’era, ironia della sorte, proprio l’ambulanza che stava trasportando una madre e il suo bambino, coinvolti nel precedente incidente avvenuto poco prima a Cernusca di Travo: stavano percorrendo la Statale 45 in direzione Piacenza a bordo di una Fiat 500, quando la loro auto - con a bordo anche il loro cane - è stata urtata frontalmente da una moto che stava risalendo la valle.
Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte nei due incidenti risulterebbe in gravi condizioni. Non è in pericolo di vita neppure il 52enne ferito nel primo dei tre schianti che in giornata hanno visto coinvolto moto, avvenuto in mattinata all’incrocio tra via Cella e via Campesio, a Piacenza.