Trebbia fangoso tra Perino e Travo: colpa dei lavori per le vasche anti-frana

Il Trebbia fangoso da Perino a Travo? Colpa dei lavori a Poggio Paione. Da giorni il fiume appare limaccioso e color grigio-fango, suscitando segnalazioni da parte di residenti e bagnanti. Il motivo è legato all’avvio del cantiere per la costruzione delle difese idrauliche tra Travo e Coli, finanziato con fondi europei e e con il PNRR (2,5 milioni di euro). Si tratta di un sistema di vasche progettato per arginare il più possibile l’erosione doppia causata sia dalla frana di Rondanera che da quella di Colombaia (zona galleria).

I lavori, previsti inizialmente per il 2024, sono slittati per il livello troppo alto del fiume in primavera, ma ora non potevano essere ulteriormente rinviati. I lavori dureranno 180 giorni. Più a valle, da Travo a Rivergaro, il Trebbia torna limpido.

A luglio è previsto anche l’appalto per il nuovo ponte di Barberino a Bobbio.