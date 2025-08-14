Tredicenne cade in Trebbia da 9 metri, solo lievi ferite

Tanta paura ma alla fine sono lievi ferite superficiali, tanto che all'ospedale di Parma se l'è cavata con una visita al Pronto soccorso pediatrico. Nel primo pomeriggio di oggi un ragazzino di 13 anni si è arrampicato su un dirupo per tuffarsi nelle acque del Trebbia alla Berlina di Bobbio. Mentre saliva ha però perso la presa ed è precipitato in acqua da circa nove metri di altezza. Comprensibilmente spaventato e malconcio per la caduta in acqua, è stato subito soccorso da alcuni bagnanti che hanno chiamato il 118. La centrale operativa, come accade sempre in casi di bambini e in zone impervie, ha inviato sul posto l'eliambulanza che lo ha portato all'Ospedale Maggiore di Parma dove i medici del Pronto soccorso pediatrico lo hanno visitato.