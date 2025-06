Tredicenne rapinato a una festa in piscina: denunciati tre ragazzi

Durante una festa privata in una piscina della Val Trebbia, un tredicenne piacentino era stato rapinato da tre coetanei, che gli avevano sfilato con violenza la maglietta di marca, le scarpe e il cellulare, lasciandolo sotto shock. Ora per quell'episodio sono stati denunciati al tribunale dei minori di Bologna un quattordicenne piacentino residente in città e due quindicenni lodigiani di origine nordafricana residenti nel Lodigiano

I carabinieri di Rivergaro, intervenuti sul posto, avevano subito avviato un’indagine basata su testimonianze e filmati che li ha portati a identificare e denunciare i tre giovanissimi. Testimoni li hanno descritti come “maranza”, per via del comportamento e dell’abbigliamento spavaldo.

L’episodio, inizialmente apparso come un furto, è stato classificato come rapina impropria, dato l’uso della forza per garantirsi il bottino. La vicenda aveva destato preoccupazione tra i genitori presenti, che non si aspettavano un simile episodio in un contesto familiare e festoso.