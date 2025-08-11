Treni, disagi sulla Bologna-Piacenza dal 18 al 25 agosto

Disagi in vista per chi viaggia in treno tra Piacenza e Bologna. Da lunedì 18 a lunedì 25 agosto, per i lavori di impermeabilizzazione del ponte ferroviario sul Canale Navile, Rete Ferroviaria Italiana modificherà la circolazione dei treni regionali nel nodo bolognese, con cancellazioni e variazioni di orario anche sulla linea Bologna – Piacenza.

Le altre linee interessate

Durante lo stesso periodo, la circolazione sarà sospesa tra Bologna e Sasso Marconi (linea Bologna – Porretta) e sull’intera tratta Bologna – Vignola. In entrambi entreranno in servizio autobus sostitutivi (su sul sito di Trenitalia è possibile consultare la mappa dei punti di fermata dei bus). Modifiche anche sulle linee Bologna – Poggio Rusco, Bologna – Ferrara, Bologna – Pianoro. Le corse da e per Venezia partiranno e arriveranno al piazzale di Bologna Arcoveggio invece che ai binari centrali di Bologna Centrale. Il servizio di assistenza alle persone a ridotta mobilità in salita e in discesa a Bologna sarà effettuato nella stazione di Bologna Corticella Nessun impatto invece su Intercity e Frecce.

Il cantiere

L’intervento prevede la rimozione dei binari, la posa di guaine impermeabili e il riposizionamento dell’infrastruttura. Circa 60 tecnici e 15 mezzi saranno impegnati nei lavori, che fanno parte di un progetto di manutenzione più ampio, articolato in più fasi fino al 2028, per un investimento complessivo di 5,6 milioni di euro (1,4 milioni per questa fase).

Assistenza ai viaggiatori

Previsto il potenziamento del servizio di assistenza, in particolare per le persone a mobilità ridotta. Saranno presenti operatori nell'atrio su via de' Carracci, presso Bologna Arcoveggio e lungo il percorso di collegamento fra la stazione centrale e il piazzale Arcoveggio.

Sui bus sostitutivi non sarà consentito il trasporto di bici e animali di grossa taglia, fatta eccezione per i cani guida.