Treni in ritardo alla stazione di Piacenza, disagi per i pendolari
Lunghe attese nel tardo pomeriggio. Un'ora di ritardo per il convoglio atteso da Rimini alle 18.15
Redazione Online
|3 ore fa
Il tabellone con i treni in partenza alle 19 di oggi pomeriggio indicava 30 minuti di ritardo per il treno delle 18.46 diretto ad Ancona e 20 minuti di ritardo per quello delle 18.53 diretto a Milano Centrale
Disagi per i pendolari, nel tardo pomeriggio di oggi, a causa di ritardi a raffica per i treni in partenza e in arrivo alla stazione di Piacenza. Il convoglio delle 18.46 in partenza per Ancona ha registrato mezz'ora di ritardo mentre quello delle 18.53 per Milano Centrale 25 minuti. Ancora peggio è andata per gli arrivi: un'ora di ritardo per il convoglio proveniente da Rimini atteso per le 18.15 e venti minuti per quello il cui arrivo da Parma era in tabellone per 18.51.