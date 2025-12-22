Treni in ritardo alla stazione di Piacenza, disagi per i pendolari

Disagi per i pendolari, nel tardo pomeriggio di oggi, a causa di ritardi a raffica per i treni in partenza e in arrivo alla stazione di Piacenza. Il convoglio delle 18.46 in partenza per Ancona ha registrato mezz'ora di ritardo mentre quello delle 18.53 per Milano Centrale 25 minuti. Ancora peggio è andata per gli arrivi: un'ora di ritardo per il convoglio proveniente da Rimini atteso per le 18.15 e venti minuti per quello il cui arrivo da Parma era in tabellone per 18.51.