Infortunio sulla linea per Milano, treni in ritardo e cancellati

Disagi per i pendolari piacentini di rientro da Milano. Nel tardo pomeriggio di oggi, 2 marzo 2026, un infortunio al macchinista e al capotreno di un treno Regionale ha provocato pesanti ritardi e cancellazioni, con ripercussioni sull’intera circolazione.

L’episodio si è verificato poco dopo le 18 alla stazione di Tavazzano, dove sono intervenuti polizia ferroviaria, carabinieri e un’ambulanza. Coinvolto il treno regionale 2178 partito da Bozzolo e diretto a Milano Centrale.

Secondo la ricostruzione fatta sul posto, dalla motrice di un treno di passaggio si è staccato un pezzo, probabilmente di telaio, che ha colpito il finestrino della motrice di un altro treno, che era diretto a Milano e procedeva nella direzione opposta. Sono rimasti feriti il conducente del treno di 44 anni e il capotreno, di 52 , che si trovavano in cabina.

I due ferrovieri hanno riportato diversi tagli e escoriazioni soprattutto al volto dopo che il vetro è finito in frantumi. È stato lo stesso capotreno ad allertare i soccorsi.

L’incidente ha mandato in tilt la circolazione ferroviaria: si segnalano ritardi fino a 90 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni. A subire le conseguenze maggiori è stato il traffico suburbano, con otto corse modificate e due soppresse. Pesanti i disagi per i pendolari piacentini, rimasti bloccati o costretti ad attendere a lungo il rientro verso casa.