Trespidi: «Rischioso attraversare l'Agazzana davanti alla casa di riposo»

Da quasi dieci anni, residenti e familiari degli ospiti della casa di riposo "Sereni Orizzonti" su strada Agazzana segnalano la mancanza di un attraversamento pedonale sicuro. A rilanciare l'allarme è il consigliere comunale Massimo Trespidi (civica Barbieri-Liberi), che chiede un intervento urgente.

«La zona è trafficata, spesso anche da mezzi pesanti, e attraversare la strada è pericoloso — spiega Trespidi — non solo per gli anziani, ma anche per chi vive nel quartiere e vuole raggiungere la pista ciclopedonale verso Vallera o la Besurica».

Per Trespidi si tratta di una questione di «buon senso e rispetto per i cittadini». Il consigliere chiede che l’Amministrazione metta in campo soluzioni concrete, come un attraversamento protetto, un semaforo a chiamata o altri sistemi per rallentare il traffico: «Non è più tempo di rinvii: la sicurezza di chi vive e frequenta l’area va garantita subito».