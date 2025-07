Troppo caldo, funerali vietati al pomeriggio

Niente funerali al pomeriggio fino al 1° settembre nel comune di Rottofreno. La modifica temporanea degli orari estivi per la celebrazione delle esequie è stata stabilita con un'ordinanza firmata dalla sindaca Paola Galvani, così come da regolamento che stabilisce che sia il sindaco a decidere gli orari dei funerali. La variazione si è resa necessaria «a causa delle alte temperature registrate e per la difficoltà riscontrate da parte della popolazione e delle autorità ecclesiastiche vista la calura e l'afa opprimente che potrebbero creare difficoltà motorie o svenimenti da parte dei convenuti». Ricordiamo che fino alla scorsa settimana il termometro ha sfiorato i 40 gradi. Perciò, salvo motivi improrogabili, i riti funebri si possono effettuare solo alle 9 o alle 10.30.

Soltanto dal mese di settembre saranno reintrodotti gli orari pomeridiani delle 15 e delle 16.30. Il primo ottobre torna invece l'orario invernale che prevede le 14 e le 15.30. Gli orari mattutini non variano mai. Così come restano impedite cerimonie funebri e cortei la domenica.