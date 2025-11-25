Liberta - Site logo
Trovata droga nel bagno, bar chiuso per sette giorni

Provvedimento del questore eseguito nei confronti di un locale di via IV Novembre. Il titolare amareggiato: «Farò ricorso»

Elisabetta Paraboschi
|1 ora fa
Il sigillo apposto sulla porta del bar di via IV Novembre chiuso dalla polizia. Il locale resterà chiuso per sette giorni
1 MIN DI LETTURA
Un bar di via IV Novembre è stato chiuso per sette giorni (lo stop partirà da mercoledì 26) dopo un controllo delle forze dell’ordine. Come riferisce una nota della questura, nel locale è stata rilevata la presenza di alcune persone pregiudicate e nel bagno sono state rinvenute alcune dosi di cocaina. L’episodio risale a sabato scorso intorno alle 22,30: la notifica della chiusura è arrivata al titolare del locale ieri mattina.
È proprio lui a ricostruire l’episodio: «Sabato scorso alle dieci e mezza di sera si sono presentati nel mio bar alcuni agenti di polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale – spiega il titolare dell’esercizio –. Seguivano una persona che si è intrufolata nel nostro bar e ha buttato questa bustina per terra nel nostro bagno. Gli agenti hanno chiesto i documenti a questo soggetto, hanno visto che aveva dei precedenti e dopodiché hanno trovato la droga nel bagno. Di fatto noi non c’entriamo nulla, ma avendo trovato lo stupefacente ci andiamo di mezzo».
