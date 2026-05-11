Nella casa del padre trovati due scritti lasciati da Sonia

Due lettere diverse, non datate; una indirizzata ai figli, l'altra in cui Sonia Bottacchiari fa osservazioni sulla propria vita. Sarebbero state trovate in casa del padre di lei, nonno dei ragazzi, Riccardo Bottacchiari. Lo ha appreso il Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia. Alcuni passaggi degli scritti farebbero pensare al peggio.

La procuratrice Grazia Pradella, sentita dal Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia e da Libertà, ha parlato di "una situazione poco chiara" e di indagini "veramente difficili". Pradella ha inoltre spiegato che il nonno dei ragazzi avrebbe riferito di aver trovato le missive "in un momento in cui c'erano dei giornalisti in visita".

La Procura sta ora procedendo a controlli approfonditi sul materiale sequestrato. "Adesso verifichiamo con calma tutto su queste lettere: anche l'origine e chi le abbia davvero scritte. Stiamo ripercorrendo con molta sollecitudine tutti i passaggi: sono abbastanza lunghe", ha concluso la procuratrice.